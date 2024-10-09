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Муниципал 20:04

Скульптуру лисенка вернули на место в поселке Лисий Нос

фото ЗакС политика Скульптуру лисенка вернули на место в поселке Лисий Нос

В МО "Поселок Лисий Нос" на своё место вернули скульптуру лисенка из "Маленького принца". Как сообщили в группе "ВКонтакте" 9 октября, лисенок, находившийся в сквере у железнодорожной станции, вернулся после реставрации. 

Жителям поселка предложили воспользоваться возможностью первыми загадать свои заветные желания и призвали бережно относиться к скульптуре. В администрации также отметили, что в сквере установлены камеры видеонаблюдения, и напомнили, что за вандализм и порчу имущества предусмотрена ответственность по статье 214 УК РФ. 

Местные жители заботливо "приодели" лисенка, чтобы тот не замерз в холодную погоду, и теперь скульптуре не страшны морозы и ветер.

Напомним, что в сентябре лисенок исчез из сквера. По поверью, поглаживание лисенка и загаданные желания должны сбыться. В администрации пояснили, что скульптура была отправлена на реставрацию после того, как вандалы повредили ее.

фото из группы МО "поселок Лисий Нос" "ВКонтакте"


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