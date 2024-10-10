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Новости 14:10

Песков рассказал, что квадроберы не входят в повестку дня Кремля

фото ЗакС политика Песков рассказал, что квадроберы не входят в повестку дня Кремля

Кремль не включает тему квадроберов в свою повестку дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, передает 10 октября ТАСС.

Он отметил, что данную тему намеренно держат за пределами официальной повестки.

Квадробинг — это активность, при которой дети и подростки передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных, используя маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и других животных. Это иногда вызывает негативную реакцию окружающих, что привело к общественной дискуссии после нескольких инцидентов. 

Напомним, что вчера председатель ЗакСа Александр Бельский высказал мнение по поводу квадроберов. По его мнению, подражание животным – это обычное увлечение детей в период взросления.

фото: ЗАКС.Ру


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