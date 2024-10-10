В Ленобласти не будут сносить дома у водопроводной системы петергофских фонтанов

В Ленинградской области пока что не будут сносить более 1,2 тысяч частных домов, которые находятся рядом с водоподводящей системой фонтанов Петергофа, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Правительство Ленобласти отправило в Министерство культуры России уточнения границ охранной зоны объекта культурного наследия для того, чтобы сохранить дома.

Ранее в конце сентября владельцам участков в Оржицком и Низинском поселениях пришло уведомление о сносе построек, так как они занимают участок охранной зоны водопроводной системы, которая питает петергофские фонтаны.

Строения оказались под угрозой из-за правил Минкульта, которые запрещают строительство рядом с историческими объектами.

Фото: пресс-служба Смольного