В Петербурге подготовят законопроект о креативных индустриях

В Петербурге началась подготовка регионального закона о креативных индустриях, сообщил 11 октября спикер Заксобрания Александр Бельский. Работа связана с предстоящим в 2025 году вступлением в силу федерального закона о развитии творческих индустрий.

"Скоро вступает в действие федеральный закон о развитии креативной экономики, и нам необходимо включиться в процесс на городском уровне. Считаем, Петербургу нужен свой созвучный документ. Практический опыт уже есть", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что Петербург занимает второе место в России по развитию креативного сектора экономики. Более 183 тысяч горожан заняты в таких сферах, как искусство, архитектура, кино, реклама и IT.

Как уточнила в своем Telegram-канале депутат Ирина Иванова, в рабочую группу по подготовке проекта вошли постоянная комиссия по промышленности экономике и предпринимательству и комитет по законодательству ЗакСа. К дискуссии подключили Смольный и Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

По словам Ивановой, к февралю в городе должен быть подготовлен "региональный документ, который будет определять, что именно войдет в перечень городских креативных индустрий, какие из них считать приоритетными, какие требования мы к ним будем предъявлять и по каким критериям оценивать". Также депутат указала, что первые нормы в сфере креативных индустрий появились в Петербурге в 2018 году.

"В частности, соответствующие положения были внесены в закон о предоставлении льгот по арендной плате за объекты нежилого фонда", — уточнила она.

О планах приступить к разработке соответствующего регионального закона Иванова говорила на прошлой неделе в ходе пресс-конференции по вопросу развития креативных индустрий в сфере туризма. Она отмечала, что депутаты постараются, в частности, детально описать виды креативной деятельности.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру