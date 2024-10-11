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Новости 16:07

Завершить реставрацию петербургской консерватории планируют до конца года

фото ЗакС политика Завершить реставрацию петербургской консерватории планируют до конца года

Реставрацию петербургской консерватории им. Римского-Корсакова завершат на год раньше запланированного срока, сообщил 11 октября заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Уже восстановлены фасады здания, построенного более 150 лет назад, и завершены работы по установке инженерных систем. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений и начались пусконаладочные работы.

На объекте трудятся более 2 тысяч специалистов. После открытия посетители смогут увидеть воссозданную живопись домовой церкви, интерьеры Малого зала им. Глазунова и Большого зала им. Рубинштейна, который оборудуют передовыми театральными и акустическими системами.

Напомним, что в апреле реставрация консерватории вышла на финишную прямую. 

фото с сайта Правительства России


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