Завершить реставрацию петербургской консерватории планируют до конца года

Реставрацию петербургской консерватории им. Римского-Корсакова завершат на год раньше запланированного срока, сообщил 11 октября заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Уже восстановлены фасады здания, построенного более 150 лет назад, и завершены работы по установке инженерных систем. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений и начались пусконаладочные работы.

На объекте трудятся более 2 тысяч специалистов. После открытия посетители смогут увидеть воссозданную живопись домовой церкви, интерьеры Малого зала им. Глазунова и Большого зала им. Рубинштейна, который оборудуют передовыми театральными и акустическими системами.

Напомним, что в апреле реставрация консерватории вышла на финишную прямую.

фото с сайта Правительства России