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Новости 20:55

Исторические бани братьев Недлер снесут ради Большого Смоленского моста

фото ЗакС политика Исторические бани братьев Недлер снесут ради Большого Смоленского моста

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 11 октября опубликовал распоряжение об отказе в признании бань братьев Недлер на проспекте Обуховской Обороны памятником, на что сегодня обратила внимание "Фонтанка". Это открывает путь для их сноса и строительства Большого Смоленского моста, работы по которому начались еще в сентябре. 

Обращения о включении бань в список объектов культурного наследия поступили в КГИОП в августе 2024 года. Им был присвоен временный охранный статус, однако комиссия не нашла признаков памятника и рекомендовала не включать здание в реестр. 3 октября из-за сноса исторических бань братьев Недлер КГИОП обращался в полицию, заподозрив нарушения законодательства о защите объектов культурного наследия.

фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"


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