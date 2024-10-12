Большеохтинский мост полностью открыт для автомобилистов

В Петербурге открыли движение по Большеохтинскому мосту, на нем вводили ограничения из-за ремонта, об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году мосту исполняется 113 лет. Свой день рождения мост встретит обновленным, теперь автомобилисты могут без помех проехаться по переправе.

"Большеохтинский мост – одна из ярких доминант панорамы Невы и важная часть транспортной инфраструктуры города. Он соединяет исторический центр с Красногвардейским районом. Здесь всегда интенсивное движение, поэтому важно было провести ремонт качественно и завершить его в кратчайшие сроки", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Асфальт заменили не только на проезжей части самого моста, но также и на путепроводе и в тоннеле, которые примыкают к переправе. Отмечается, что в этом году ремонт произвели не только на Большеохтинском мосту, но и на Володарском мосту.

Фото: ЗАКС.Ру