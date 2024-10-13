Разумишкин рассказал о благоустройстве парка "Смородина"

В парке "Смородина" в Красногвардейском районе высадили более 600 кустарников, среди которых разные виды смородины, а также более 300 деревьев, сообщил 12 октября вице-губернатор Евгений Разумишкин.

По его словам, преобразование парка было инициировано местными жителями. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на месте заброшенного участка создано современное общественное пространство.

В парке обустроены зоны отдыха для всех возрастов — с навесами, лавочками, арт-объектами и качелями. Также имеется детская площадка, небольшой скалодром и тренажёры для занятий фитнесом на свежем воздухе. Для собак оборудована специальная зона для выгула и дрессировки.

В рамках программы "Безопасный город" установлены 22 камеры видеонаблюдения и современное освещение.

Напомним, что недавно Разумишкин вместе с главой Калининского района осмотрели новый скейт-парк.

скриншот из Telegram-канала Разумишкина