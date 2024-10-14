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Новости 11:17

СК возбудил дело после обрушения конструкций во время съемки фильма в Ленобласти

фото ЗакС политика СК возбудил дело после обрушения конструкций во время съемки фильма в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения конструкций на съемках фильма в Ленинградской области, об этом 14 октября сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве рассказали, что в результате произошедшего пострадали люди, среди которых есть и несовершеннолетние. Следствие квалифицирует произошедшее по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Инцидент произошел в воскресенье, 13 октября, на полигоне в Толмачевском поселении Лужского района Ленобласти во время съемок фильма "Василий Теркин". Там рухнула деревянная конструкция.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК РФ по Ленинградской области Сергею Сазину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Фото: ЗАКС.Ру


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