При обрушении конструкции для фильма "Василий Теркин" пострадали 15 человек

На полигоне в Толмачевском поселении обрушилась платформа, на которой находились актеры массовки, ожидая прибытия стилизованного ретропоезда, сообщает 13 октября 47news.

Конструкция, возведенная съемочной группой для фильма "Василий Теркин", рухнула вместе с артистами и членами съемочной команды, включая режиссера Карена Геворкяна.

"Случилось это на последнем дубле", - сказали в экстренных службах.

В больницу доставлены 15 человек, один из них с открытым переломом. Все пострадавшие, по предварительным данным, взрослые.

Сегодня был финальный день съемок экранизации произведения Александра Твардовского. В фильме будут использованы как осенние, так и зимние сцены, часть которых была снята до марта 2023 года.

фото: ЗАКС.Ру