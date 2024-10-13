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Новости 17:38

При обрушении конструкции для фильма "Василий Теркин" пострадали 15 человек

фото ЗакС политика При обрушении конструкции для фильма "Василий Теркин" пострадали 15 человек

На полигоне в Толмачевском поселении обрушилась платформа, на которой находились актеры массовки, ожидая прибытия стилизованного ретропоезда, сообщает 13 октября 47news

Конструкция, возведенная съемочной группой для фильма "Василий Теркин", рухнула вместе с артистами и членами съемочной команды, включая режиссера Карена Геворкяна.

"Случилось это на последнем дубле", - сказали в экстренных службах.

В больницу доставлены 15 человек, один из них с открытым переломом. Все пострадавшие, по предварительным данным, взрослые. 

Сегодня был финальный день съемок экранизации произведения Александра Твардовского. В фильме будут использованы как осенние, так и зимние сцены, часть которых была снята до марта 2023 года.

фото: ЗАКС.Ру


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