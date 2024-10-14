На Будапештской улице снова подожгли покрышку в жилом доме

Во Фрунзенском районе Петербурга подожгли автомобильную покрышку у квартиры 79-летней пенсионерки, об этом 14 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре на Будапештской улице поступило ночью в воскресенье, 13 октября. Ранее в этом же доме также тушили пожар, который возник из-за поджога покрышки.

Женщина оценила ущерб от пожара в 55 тысяч рублей. Правоохранительные органы возбудили дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как пишет издание "Фонтанка.ру", квартира является имуществом, связанным с криптоблогером Петром Луневым. Это уже четвертый за год пожар в этом районе.

Фото: ЗАКС.Ру