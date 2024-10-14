В парламент внесли проект бюджета Петербурга на 2025 год

В Заксобрание Петербурга 14 октября в торжественной обстановке внесли проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщили в пресс-службе комитета финансов. Мероприятие прошло в ротонде Мариинского дворца с участием председателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа Дениса Четырбока и главы комитета финансов Светланы Енилиной. Ожидается, что в городскую казну в следующем году поступит 1,32 трлн рублей, а расходы составят 1,47 трлн рублей. Общие расходы за три года должны составить 4,6 трлн рублей.

Как и в предыдущие годы, проект бюджета вносили на электронном носителе. Объем файла составил 130 Гб. Годом ранее файл занимал на 23 Гб меньше места.

"В этом году на флешку нанесены изображения зданий Смольного, в котором располагается Правительство города, Законодательного Собрания в Мариинском дворце, а также карты Петербурга как символ взаимодействия исполнительной и законодательной власти и жителей города при составлении проекта бюджета", - добавили в комитете финансов.

Обычно на подобной церемонии присутствует председатель парламента Александр Бельский, однако в этот раз он был вынужден пропустить мероприятие из-за командировки в новые регионы.

Константин Леньков / Фото Комитет финансов