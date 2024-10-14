Телеведущую Янину Соколову* приговорили заочно к восьми годам колонии

Басманный районный суд Москвы признал виновной украинскую телеведущую Янину Соколову* по статье об унижении достоинства группы лиц по национальному признаку (п."а" ч.2 ст.282 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Женщину заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Правоохранителей заинтересовало ее интервью одному из зарубежных каналов, а также ее видео на YouTube. Там, по мнению суда, она выражала презрительное и враждебное отношение к русским.

Дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимой. Соколову* объявили в международный розыск. Также суд на три года запретил ей заниматься администрированием интернет-сайтов.

*Росфинмониторинг внес Янину Соколову в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру