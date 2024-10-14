Отделочные работы в кассовом зале "Горного института" подходят к концу

На строящейся станции метро "Горный институт" завершаются отделочные работы в кассовом зале, сообщили в Telegram-канале "Подземник" 14 октября.

Специалисты уже смонтировали освещение, установили кассовые окна и разделители пассажирских потоков. В сообщении также указали, что завершена облицовка стен плитами из габбро-диабаза и установлены черные потолочные панели.

На данный момент продолжается монтаж декоративных панелей медного цвета.

Станция станет одной из самых глубоких в петербургском метро. 19 сентября сообщалось, что откроют ее все-таки в 2024 году.

фото: ЗАКС.Ру