Путин подписал закон, позволяющий продлить срок Бастрыкина на посту главы СК

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлевать срок пребывания главы Следственного комитета после достижения 70 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателю СК Александру Бастрыкину 27 августа исполнился 71 год. Ранее предельный возраст для службы в СК составлял 65 лет, за исключением научных работников и педагогов. Продление срока до 70 лет возможно по решению руководства, а после — по срочному договору. Новый закон дополнил норму, разрешающую президенту продлевать срок службы председателя СК по достижении 70 лет. Проект был внесен Путиным в Госдуму 23 сентября.

Бастрыкин возглавляет СК с 2011 года, когда комитет стал самостоятельным ведомством, образованным на базе Следственного комитета при прокуратуре.

фото пресс-службы СК РФ