Торги "Крестов" перенесли на 2025 год

В Петербурге пока отложили торги по продаже зданий бывшего следсьвенного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной, об этом 15 октября появилась информация на сайте госкорпорации "Дом.РФ".

Именно "Дом.РФ" является организатором торгов. Ранее они должны были пройти до конца 2024 года. Их перенесли на I квартал 2025 года. Цена пока не опередена.

Официально об этом не сообщалось, причины переноса торгов пока неизвестны. Лот содержит 30 объектов и один участок. Сейчас все находится на стадии оформления документов.

Фото: ЗАКС.Ру