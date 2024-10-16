Полиция Петербурга сорвала нелегальные гонки на Крестовском

В выходные полиция провела рейд против стритрейсеров, собравшихся на Крестовском острове. В результате проверки было выявлено 42 нарушителя, сообщили 16 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о предстоящем заезде поступила накануне, и сотрудники полиции выехали на место. По итогам рейда к административной ответственности привлекли 42 человека, а семерых участников направили на медосвидетельствование. Двое из них отказались от осмотра и были оштрафованы.

Кроме того, полицейские проверили автомобили. У шести машин выявили изменения в конструкции, и их владельцы также получили штрафы. Девять автомобилей отправили на спецстоянку из-за подозрений в изменении номеров.

Напомним, что подобные автогонки 13 августа полиции удалось предотвратить у порта Бронка.

фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти