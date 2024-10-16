Здание на Загородном проспекте признали объектом культурного наследия

Съезжий дом Московской части на Загородном проспекте, 37, был включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Как сообщили 16 октября в пресс-службе КГИОП, это здание, построенное в 1809 году, предположительно, по типовому проекту архитектора Викентия Беретти, имеет важное историческое значение.

В XIX и начале XX веков в доме находились полицейская и пожарная части Московской части Петербурга. В 1917 году здание частично пострадало: часть, выходящая на Гороховую улицу, была снесена. После Великой Отечественной войны демонтировали каланчу и реставрировали фасады.

Сегодня в здании расположены магазины и кафе. В 2001 году КГИОП включил его в перечень вновь выявленных объектов, представляющих культурную ценность.

А дому Басевича в признании объектом культурного наследия 9 октября отказали, несмотря на старания активистов.

фото с сайта КГИОП