Законопроект о корректировке бюджета на 2024 год прошел первое чтение

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 16 октября в первом чтении поддержали проект закона о корректировке бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы и расходы города выросли на 54 млрд рублей, дефицит остался на прежнем уровне.

С докладом по законопроекту выступил вице-губернатор Алексей Корабельников, который курирует финансовый блок. По инициативе губернатора дополнительные доходы предлагается направить на фонд заработной платы для работников бюджетной сферы, а именно почти 7 млрд рублей, на улучшение жилищных условий многодетных семей и семей с детьми-инвалидами — 3,5 млрд рублей. Более 5 млрд рублей предлагается направить на выплаты участникам специальной военной операции. Большую часть средств, 25,2 млрд рублей, собираются потратить на покупку инфраструктурных объектов.

Так, после принятия законопроекта, доходы Петербурга в 2024 году составят 1,23 трлн рублей, расходы — 1,39 трлн рублей, а дефицит — 157 млрд рублей.

Против проекта закона о корректировке бюджета проголосовали двое депутатов из фракции "Яблоко".

Напомним, в начале недели в парламент внесли проект закона о бюджете на 2025-2027 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру