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Новости 12:14

Советский конструктор подлодок потерял 23 млн рублей из-за мошенников

фото ЗакС политика Советский конструктор подлодок потерял 23 млн рублей из-за мошенников

Герой России и советский конструктор подводных лодок Юрий Коновалов стал жертвой мошенников, потеряв 23 млн рублей, сообщает 16 октября 78.ru

Преступники применили распространенную схему: они позвонили 94-летнему Коновалову, представившись помощниками губернатора и сотрудниками правоохранительных органов, и запугали его, угрожая уголовным преследованием за якобы переведенные с его счета преступникам деньги. 

Поверив в угрозы, Коновалов передал мошеннику, с которым встретился на Бассейной улице, все свои сбережения — более 23 млн рублей, а также 2,7 тыс. долларов и около 900 евро. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что вчера, 15 октября, китайские мошенники обманули петербурженку при попытке купить дронов. Она потеряла миллион.

фото: ЗАКС.Ру


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