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Новости 13:25

В Ленобласти неизвестные напали на сотрудников ДПС

фото ЗакС политика В Ленобласти неизвестные напали на сотрудников ДПС

В ночь на 14 октября в посёлке Верхние Осельки Ленинградской области произошел инцидент с агрессивным поведением неизвестных в отношении сотрудников ДПС, сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 16 октября. 

По информации ведомства, около 23:20 инспекторы ДПС остановили автомобиль "ВАЗ-2110". Однако водитель внезапно начал движение и попытался скрыться от полиции. 

Погоня закончилась в частном секторе, где водитель оставил машину у одного из домов и скрылся в толпе людей, находившихся во дворе. Граждане стали хватать полицейских за форму и толкать их. 

Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, чтобы привлечь указанных лиц к ответственности.

Напомним, что сегодня, 16 октября, полиция сорвала нелегальные гонки на Крестовском острове.

фото: ЗАКС.Ру


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