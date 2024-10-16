В Ленобласти неизвестные напали на сотрудников ДПС

В ночь на 14 октября в посёлке Верхние Осельки Ленинградской области произошел инцидент с агрессивным поведением неизвестных в отношении сотрудников ДПС, сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 16 октября.

По информации ведомства, около 23:20 инспекторы ДПС остановили автомобиль "ВАЗ-2110". Однако водитель внезапно начал движение и попытался скрыться от полиции.

Погоня закончилась в частном секторе, где водитель оставил машину у одного из домов и скрылся в толпе людей, находившихся во дворе. Граждане стали хватать полицейских за форму и толкать их.

Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, чтобы привлечь указанных лиц к ответственности.

Напомним, что сегодня, 16 октября, полиция сорвала нелегальные гонки на Крестовском острове.

фото: ЗАКС.Ру