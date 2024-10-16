Песков высказался об уходе Позднякова с поста главы ОКР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге, отметил, что Станислав Поздняков, возглавляя Олимпийский комитет России (ОКР), смог сделать многое для спорта, несмотря на сложный период в олимпийском движении. Об этом 16 октября сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что работа Позднякова пришлась на время кризиса, когда Олимпийский комитет России фактически утратил связь с Международным олимпийским комитетом, что осложнило положение отечественных спортсменов и спорта высоких достижений.

Кризис в отношениях России и международных спортивных федераций, которые находятся под влиянием Запада, продолжается с 2017 года, когда МОК приостановил членство ОКР из-за допинговых нарушений. В 2022 году МОК рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине, выдвинув строгие условия для участия под нейтральным флагом.

15 октября Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после чего он покинет пост президента. Ему 51 год, он занимает эту должность с 2018 года, а с 2016 года был вице-президентом и входил в исполком организации.

Фото: сайт Кремля