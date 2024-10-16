В Госдуме отклонили закон об отмене ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект от ЛДПР, который предлагал отменить обязательную сдачу ЕГЭ и предоставить выбор между ЕГЭ и традиционными экзаменами, на что 16 октября обратило внимание ТАСС.

В официальном заключении, размещенном в думской базе, говорится, что действующая система проведения ЕГЭ обеспечивает единые подходы к оценке уровня подготовки учащихся, объективность результатов и прозрачность получения аттестатов, независимо от региона.

Также в комитете подчеркнули, что содержание ЕГЭ ориентировано на федеральные образовательные стандарты и позволяет выпускникам не только демонстрировать знания, но и навыки анализа и систематизации информации. Предложение о введении разных форм экзаменов, по мнению комитета, приведёт к несопоставимости результатов и неравным условиям для поступления в вузы.

Вариативность экзаменов также упразднит систему совмещения выпускных и вступительных экзаменов, что создаст неравенство среди абитуриентов.

Напомним, глава Рособрнадзора Анзор Мурзаев еще в июле заявлял, что отмена ЕГЭ возможна только в случае появления альтернативы.

Фото: ЗАКС.Ру