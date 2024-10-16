Капремонт лифта в доходном доме Елисеевым почти завершился

Степень готовности лифта в доходном доме Елисеевых на набережной Фонтанки равна более 95%, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Главной задачей для специалистов стало сохранение исторической парадной. Доходный дом на улице Ломоносова является объектом культурного наследия.

При капитальном ремонте лифта удалось улучшить технические характеристики оборудования – он стал быстрее и может выдержать больше веса.

Сейчас работы находятся на завершающем этапе. Они заняли 2,5 месяца. Подрядчик работ рассказал, что старое оборудование было достаточно тяжелое, и сам его вынос стал препятствием.

Фото: пресс-служба жилищного комитета Петербурга