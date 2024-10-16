На Новочеркасском проспекте провели ремонт трамвайных путей

В Красногвардейском районе Петербурга отремонтировали трамвайные пути на Новочеркасском проспекте, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Протяженность путей составила 3,59 километров. Ремонт завершился на Новочеркасском проспекте от Заневской до Красногвардейской площади, а также от нее до Среднеохтинского проспекта.

Специалисты уже провели контрольную обработку рельсов, а в среду, 16 октября, движение должны возобновить полностью. Весь комплекс работ был выполнен менее чем за четыре месяца.

Напомним, что на Васильевском острове восстановили трамвайное движение на Косой линии, которое прерывали на весь период строительства станции метро "Горный институт".

Фото: ЗАКС.Ру