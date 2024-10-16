В Госдуме призвали не привлекать иностранцев для работы врачами и учителями

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил не выдавать вид на жительство в упрощенном порядке иностранным гражданам, которые работают врачами и учителями, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

По мнению Володина, Минздрав, Минпросвещения и Министерство науки и высшей школы должны сами заниматься подготовкой кадров, а не привлекать для этого иностранцев.

Он отметил, что в таком случае специалисты будут качественнее, так как, по его мнению, в России лучшая научная школа.

Также Володин призвал подумать, почему выпускники не идут работать по специальности. По его данным, из всех выпускников медицинских вузов в больницы идут работать около 34%.

Фото: сайт Госдумы