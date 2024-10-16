SHAMAN подал заявку на регистрацию товарного знака "Я русский"

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) подал заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака "Я русский", об этом 16 октября пишет РБК со ссылкой на базу ведомства.

Одна из заявок подана на класс регистрации международной классификации товаров и услуг (МКТУ), позволяющий закрепить за товарным занком алкоголь. Таким образом артист сможет заняться производством вина и крепкого алкоголя.

Теперь название "Я русский" смогут иметь сидр, вино, ликеры и другие крепкие напитки артиста. Также была подана заявка на класс МКТУ, который позволит закрепить товарный знак, например, на косметику.

В пресс-службе артиста сообщили, что ранее название песни "Я русский" использовали в качестве бренда. Таким образом команда Дронова попытается избежать незаконного использования.

Напомним, что SHAMAN развелся со своей бывшей женой, топ-менеджером компании "Мегафон", Еленой Мартыновой.

Фото: ЗАКС.Ру