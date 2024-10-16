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В Ленобласти задержали водителя, которого отбили у сотрудников ДПС

фото ЗакС политика В Ленобласти задержали водителя, которого отбили у сотрудников ДПС

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали водителя, которого отбили в цыганском таборе у сотрудников ДПС, об этом 16 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Также в отдел увезли еще трех человек. Ранее 19-летний водитель пытался избежать ответственности, так как водил автомобиль без прав. Его обнаружили в ходе рейда правоохранителей.

Один из задержанных, по данным полиции, считается зачинщиком конфликта. 

Напомним, в конце сентября правоохранительные органы провели рейд в деревне Верхние Осельки. Там как раз проверили представителей кочевого народа.

Фото: ЗАКС.Ру


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