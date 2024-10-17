В порту Петербурга задержали 20 тонн зараженного табачного сырья

В морском порту Петербурга обнаружили почти 20 тонн заражённого табачного сырья, сообщает 16 октября пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора. Специалисты выявили живые насекомые — многоядную муху-горбатку, что привело к запрету ввоза 19,2 тонн табачного сырья из Зимбабве в Россию.

Муха-горбатка считается опасным карантинным вредителем, включённым в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Она быстро распространяется через транспорт, людей и животных, являясь переносчиком холеры и опасной для продуктов питания.

Напомним, что 4 октября в Петербурге обнаружили партию зараженных хризантем.

фото: пресс-служба СЗМУ Россельхознадзора