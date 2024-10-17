Активистам "Весны"*** в Петербурге огласили обвинения

В Санкт-Петербургском городском суде прокуратура огласила обвинения шести активистам движения "Весна"***: Анне Архиповой**, Василию Неустроеву**, Яну Ксенжепольскому**, Евгению Затееву**, Валентину Хорошенину** и Павлу Синельникову**. Об этом 16 октября сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Сторона защиты выразила мнение, что обвинение основано на вымышленной версии событий, не связанной с реальностью. Фигуранты не признали свою вину, а четверо из шести обвиняемых подали ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных.

Активистам предъявлены обвинения в создании некоммерческой организации, нарушающей права граждан, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к деятельности, угрожающей безопасности государства, участии в массовых беспорядках, реабилитации нацизма и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Движение "Весна"*** было создано в 2013 году бывшими членами петербургского отделения "Молодежного Яблока". Вскоре к нему присоединились другие молодые либералы, появились отделения в разных городах. Организация участвовала в крупных протестных акциях. После начала специальной военной операции "Весна" заявила о своей пацифистской позиции и начала организовывать уличные протесты. 17 мая 2023 года движение окончательно признали экстремистским.

***Минюст внес движение "Весна"*** в список иноагентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

** Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

фото объединенной пресс-службы судов Петербурга

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.