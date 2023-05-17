"Весну"* окончательно признали экстремистским движением

Второй апелляционный суд общей юрисдикции 17 мая отклонил жалобу на признание экстремистской организацией основанное в Петербурге молодежное демократическое движение "Весна"****. Решение о запрете организации вступило в силу.

С иском о признании движения экстремистским выступила прокуратура. Она решила, что деятельность организации направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя. Слушание дела в первой инстанции состоялось в декабре в закрытом режиме из-за наличия в материалах секретных документов.

"Весну"* в 2013 году основали выходцы из петербургского отделения "Молодежного Яблока". Впоследствии к движению примкнули другие молодые либералы, у него появились отделения в других городах. Организация принимала участие в крупных протестных кампаниях. После начала специальной военной операции заявила о своей пацифистской позиции и начала организовывать уличные акции.

В мае 2022 года в отношении на нескольких членов движения возбудили уголовное дело о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). Многие сторонники организации покинули Россию.

* Движение "Весна"*** по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна"*** также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.