Дом Колобовых на Петроградской стороне признали объектом культурного наследия

Бывший доходный дом братьев Николая и Фёдора Колобовых на Большом проспекте Петроградской стороны, 16/1 и 18, получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе КГИОП 17 октября.

На месте современного здания первые постройки появились ещё в начале XIX века, когда деревянные дома постепенно сменялись каменными. Среди владельцев участка в разное время были представители дворянства и купечества, а в конце XIX века здание принадлежало купцу Сидорову. В начале XX века здесь располагались Петербургское общественное собрание, ресторан "Яр" и кинотеатр "Иллюзия".

В 1910 году участок перешёл к купцам Николаю и Фёдору Колобовым. По их заказу в период с 1908 по 1914 год в Петербурге было построено около сорока зданий, в том числе доходные дома и лесопильные конторы.

Часть дома №16/1 была возведена между 1897 и 1910 годами, а дома по адресу: Большой проспект, 18, появились в 1913-1915 годах. Проект был разработан Павлом Мульхановым и Дмитрием Крыжановским с последующими изменениями.

Фасады выполнены в стиле эклектики с ионическими колоннами и декоративными элементами. В 1915 году в доме Колобовых разместилась Славянская гимназия, а спустя 15 лет — детская библиотека имени Гайдара. В разное время здесь выступали известные писатели.

Сегодня здание используется как многоквартирный жилой дом.

фото с сайта КГИОП