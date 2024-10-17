Сбивший людей у "Приморской" водитель трамвая получил два года условно

В Петербурге суд вынес приговор по делу о ДТП с участием "умного" трамвая "Довлатов", который в апреле наехал на пешеходов у станции метро "Приморская". Как сообщили 17 октября в пресс-службе городских судов, водитель трамвая Сергей Борщевский признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности.

Суд установил, что Борщевский, получив задание на техническую обкатку, не проверил все виды тормозов. Двигаясь с превышением скорости и все-таки обнаружив неисправность одного из тормозов, он не применил другие, что привело к наезду на пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. В результате аварии пострадали три человека, один из которых скончался.

Борщевский был приговорен к двум годам условно с испытательным сроком на два года и лишен права управлять транспортом на полтора года. Вину он полностью признал.

фото: ЗАКС.Ру