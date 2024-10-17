Прокуратура нашла в МО "Пулковский меридиан" детскую площадку в плохом состоянии

Сотрудники прокуратуры Московского района внесли главе местной администрации МО "Пулковский меридиан" представление из-за одной из детских площадок на территории округа. Сотрудников ведомства не удовлетворил внешний вид объекта благоустройства, сообщили в пресс-службе прокуратуры 17 октября.

Так, на детской игровой площадке в одном из дворов на Московском проспекте на оборудовании выявили дефекты и повреждения, которые выходят за рамки нормативных требований. Кроме того, прокуратура зафиксировала, что на площадке своевременно не убирают мусор. Ведомство намерено проконтролировать устранение нарушений.

Напомним, в начале октября прокуратура выявила проблемы при содержании детских площадок в МО "Константиновское". Там у ведомства возникли претензии сразу по трем адресам.

Константин Леньков / Фото пресс-служба Смольного