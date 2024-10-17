Во время рейда "Нелегальное такси" зафиксировали около 3000 нарушителей

С 7 по 11 октября в ходе рейда "Нелегальное такси" в Петербурге и Ленобласти выявили около трех тысяч нарушений, сообщила 17 октября пресс-служба Госавтоинспекции.

В Петербурге было составлено более 1900 административных протоколов, а в Ленинградской области — свыше 500. Наибольшее количество нарушений — 380 в городе и 99 в регионе — связано с незаконной предпринимательской деятельностью без регистрации или лицензии (ст. 14.1 КоАП РФ). За это грозит штраф до 2,5 тысяч рублей, в некоторых случаях с конфискацией автомобиля.

Больше всего нарушений зафиксировано в Невском районе Петербурга и Тосненском районе Ленобласти.

Напомним, что вчера, 16 октября, полиции удалось сорвать нелегальные гонки на Крестовском острове.

фото: ЗАКС.Ру