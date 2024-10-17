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Новости 15:17

Малькевич провел свой первый депутатский прием

фото ЗакС политика Малькевич провел свой первый депутатский прием

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич, избранный в парламент в сентябре 2024 года в рамках дополнительных выборов, провел свой первый прием. Малькевич слушал наказы и обращения петербуржцев в приемной "Единой России" на Конногвардейском бульваре, рассказали в пресс-службе партии 17 октября. 

"Конечно, волнительное для меня мероприятие. Первый раз. Приятно для меня было то, что с первой же минуты, как только мы открыли двери, идут люди потоком. Люди идут, которые примерно понимают к кому они обращаются, потому что приходят ветеранские организации, афганцы, участники специальной военной операции", - рассказал Малькевич. 

Малькевич еще во время избирательной кампании рассказывал, что в случае избрания намерен сконцентрироваться на вопросах, связанных со специальной военной операции. До прихода в парламент он, помимо участия в различных телепрограммах в качестве ведущего, занимался развитием медиаотрасли в новых регионах. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о дебютном выходе на трибуну Мариинского дворца. Свое первое выступление новоизбранных депутат посвятил вопросу выгула собак. 

Константин Леньков / Фото пресс-служба "Единой России"


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Упоминаемые персоны
Малькевич Александр Александрович 




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