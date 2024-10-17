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Новости 15:19

В Ленобласти провели рейд среди представителей кочевого народа

фото ЗакС политика В Ленобласти провели рейд среди представителей кочевого народа

Правоохранительные органы нагрянули с рейдом в деревню Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленинградской области, об этом 17 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обывателей цыганского табора, которые проживают в деревне, проверяли более сотни полицейских. В домах населенного пункта провели обыски.

В результате рейда в территориальный отдел полиции было доставлено несколько десятков мужчин для проверки на причастность к различным преступлениям.

Также было выявлено 13 автомобилей с поддельными номерами. Все они были помещены на автостоянку. Одного из жителей деревни поймали за рулем в нетрезвом виде, для него этот раз был не первый.

Напомним, что в среду, 16 октября, сотрудники полиции задержали жителя деревни Верхние Осельки из цыганского табора, которого отбили у сотрудников ДПС. Правонарушитель водил автомобиль без прав.

Фото: ЗАКС.Ру


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