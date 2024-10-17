В отношении мужа Блиновской приостановили следствие

Следствие по делу мужа блогерши Елены Блиновской Алексея приостановили на период действия его контракта с Минобороны РФ, об этом 17 октября пишут "РИА Новости" со ссылкой на Арбитражный суд Ярославской области.

В суде заявили, что, помимо приостановки предварительного следствия по делу на период его мобилизации, в отношении Блиновского отменили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее МВД объявляло Алексея Блиновского в розыск, так как он не приходил в следователю. Тогда появились сообщения об его задержании в зоне СВО, однако их опроверг адвокат.

Напомним, что Алексей Блиновский проходит подозреваемым вместе со своей женой Еленой по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Фото: ЗАКС.Ру