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Новости 17:50

В центре Петербурга на 8-й Советской собираются сносить историческую арку

фото ЗакС политика В центре Петербурга на 8-й Советской собираются сносить историческую арку

На 8-й Советской улице в Петербурге начали сносить арку дореволюционного дома № 38, об этом 17 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на местных жителей.

Сейчас территорию арки оградили лентами, а у здания поставили строительные леса. Также уточняется, что на арке видно огромную трещину, которая проходит на границе с самим домом.

Местным жителям в ЖКС № 3 Центрального района Петербурга, которая обслуживает дом, не смогли сказать, что конкретно происходит с домом. 

Здание было построено в 1907 году по проекту архитектора Антона Джиоргели, однако у него нет статуса памятника, а арка вообще формально частью здания не является.

Фото: ЗАКС.Ру


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