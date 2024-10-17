В центре Петербурга на 8-й Советской собираются сносить историческую арку

На 8-й Советской улице в Петербурге начали сносить арку дореволюционного дома № 38, об этом 17 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на местных жителей.

Сейчас территорию арки оградили лентами, а у здания поставили строительные леса. Также уточняется, что на арке видно огромную трещину, которая проходит на границе с самим домом.

Местным жителям в ЖКС № 3 Центрального района Петербурга, которая обслуживает дом, не смогли сказать, что конкретно происходит с домом.

Здание было построено в 1907 году по проекту архитектора Антона Джиоргели, однако у него нет статуса памятника, а арка вообще формально частью здания не является.

Фото: ЗАКС.Ру