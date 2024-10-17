Полиция нагрянула в подпольное казино на Разъезжей улице

В центре Петербурга закрыли подпольное казино, которое мешало местным жителям, об этом 17 октября пишет 78.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, казино обнаружили в доме №43/1 на Разъезжей улице. Сейчас там работают оперативные службы. Предположительно, казино находилось в подсобном помещении.

Остальные подробности пока что выясняются.

Напомним, что в начале 2024 года казино на проспекте Ударников посетили правоохранительные органы. Тогда было изъято 22 игровых автомата и несколько игровых компьютеров.

Фото: ЗАКС.Ру