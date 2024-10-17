Беглов вручил петербуржцам государственные награды по поручению президента

В Смольном состоялась церемония вручения государственных наград и поощрений президента России, об этом 17 октября сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Губернатор города Александр Беглов от имени главы государства наградил более 60 человек, среди которых педагоги, медики, работники жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, промышленности и других отраслей.

Особое внимание было уделено ветерану Великой Отечественной войны Зиновию Меркину, который в этом году отметил столетний юбилей. За вклад в патриотическое воспитание молодёжи и активную общественную деятельность он был награждён Орденом Почёта.

Александр Беглов также отметил важную роль работников образования. Он напомнил, что в 2024 году в Петербурге открылись 37 новых школ и 57 детских садов, что позволит полностью решить проблему дефицита образовательных учреждений к концу года.

Не остались без внимания и представители здравоохранения. Губернатор подчеркнул значимость их труда и вклад в развитие медицины города. Он также поздравил представителей промышленности, отметив, что петербургские предприятия являются важной частью экономики города, и власти готовы их поддерживать.

Фото: пресс-служба Смольного