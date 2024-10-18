У станции метро "Автово" лазурный автобус упал под землю

Недалеко от станции петербургского метрополитена "Автово" лазурный автобус провалился под землю, об этом 18 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел утром в пятницу, 18 октября. Автобус застрял задним правым колесом в асфальте на Кронштадтской улице. Помимо этого на опубликованных кадрах видно, что автобус окутало паром из коммуникационных сетей, а вокруг транспорта разлилась вода.

После аварии водитель автобуса высадил пассажиров. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. В профильных ведомствах пока комментарии также не давали.

Напомним, что в Петербурге полиция задержала молодого человека, который напал на пенсионера в троллейбусе на улице Зины Портновой.

Фото: ЗАКС.Ру