В Ленобласти участники СВО пополнят резерв управленческих кадров

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому участники спецоперации пополнят резерв управленческих кадров региона, об этом 18 октября он сообщил в своем Telegram-канале.

"Всегда российская государственность держалась на людях, принимающих на себя ответственность за судьбу Отечества, не отступающих перед трудностями. И сейчас такое время!" – написал губернатор Ленобласти.

Как уточнил Дрозденко, участники СВО смогут занять места в исполнительных органах власти, выборных должностях и в качестве руководителей в государственных предприятиях и организациях.

Напомним, что в МО "Коломяги" в Петербурге главой администрации стал участник спецоперации Сергей Супрун.

Фото: ЗАКС.Ру