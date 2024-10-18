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Новости 11:48

В Ленобласти участники СВО пополнят резерв управленческих кадров

фото ЗакС политика В Ленобласти участники СВО пополнят резерв управленческих кадров

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому участники спецоперации пополнят резерв управленческих кадров региона, об этом 18 октября он сообщил в своем Telegram-канале.

"Всегда российская государственность держалась на людях, принимающих на себя ответственность за судьбу Отечества, не отступающих перед трудностями. И сейчас такое время!" – написал губернатор Ленобласти.

Как уточнил Дрозденко, участники СВО смогут занять места в исполнительных органах власти, выборных должностях и в качестве руководителей в государственных предприятиях и организациях.

Напомним, что в МО "Коломяги" в Петербурге главой администрации стал участник спецоперации Сергей Супрун. 

Фото: ЗАКС.Ру


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