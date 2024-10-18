Следователей забеспокоило отсутствие несущей стены в доме на Столярном

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах (ч.1 ст.216 УК РФ) из-за отсутствия несущей стены в доме на Столярном переулке, об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следователям пожаловался местный житель, он рассказал о повреждении несущих конструкций дома и незаконной перепланировке.

По данным следствия, на цокольном этаже расположен ресторан, в котором летом 2024 года провели ремонт. Во время ремонта были демонтированы несущие стены. Ущерб для собственников других помещений дома из-за такого ремонта составил не менее 1,8 млн рублей.

Следователи и эксперты осмотрели ресторан и назначили судебную экспертизу. Сейчас устанавливаются все причастные и обстоятельства дела.

Фото: ЗАКС.Ру