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Новости 12:48

Начался ремонт участка у "Автово", куда провалился лазурный автобус

фото ЗакС политика Начался ремонт участка у "Автово", куда провалился лазурный автобус

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к ремонту участка в Кировском районе Петербурга, где под землю провалился лазурный автобус, об этом 18 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу комитета по энергетике города.

Ранее стало известно, что утром в пятницу, 18 октября, рядом со станцией метро "Автово" лазурный автобус упал под землю из-за коммунальной аварии на Кронштадтской улице.

Люди в результате инцидента не пострадали, а перевозчику возместят ущерб. 

Сейчас на месте работают сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Они выставили ограждения и уже приступили к устранению дефекта. Специалисты начали откачивать воду с проезжей части. Завершить работы планируют ночью в субботу, 19 октября. На время работ теплоснабжение в соседних домах ограничили.

Фото: ЗАКС.Ру


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