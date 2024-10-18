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В Пушкинском районе нелегально использовали пять жилых помещений

фото ЗакС политика В Пушкинском районе нелегально использовали пять жилых помещений

Прокуратура Пушкинского района провела проверку исполнения законодательства при использовании и распоряжении имуществом, принадлежащим государству, сообщила 18 октября пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что ООО "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" использовало пять нежилых помещений без правовых оснований.

Прокуратура направила представление в адрес руководства организации, на данный момент оно находится на рассмотрении. Контроль за фактическим устранением нарушений продолжается.

Напомним, вчера, 17 октября, прокуратура в МО "Пулковский меридиан" площадку в плохом состоянии.

фото: ЗАКС.Ру


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