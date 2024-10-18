Роман Голованов покинул пост главы комитета по контролю за имуществом

Роман Голованов освобожден от должности председателя комитета по контролю за имуществом Петербурга по собственному желанию, сообщила 18 октября пресс-служба Смольного.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым, Голованов занимал эту должность с ноября 2023 года.

Напомним, что Голованов начал свою карьеру в комитете по инвестициям в 2008 году. В 2018 году он был назначен директором департамента инфраструктуры АО "ВЭБ Инфраструктура". В январе 2019 года, вскоре после прихода Беглова в Смольный, он вернулся в комитет и возглавил его. В октябре 2022 года Голованов ушел с поста председателя комитета по инвестициям, а затем около года работал советником губернатора, прежде чем был назначен на должность в ККИ.

фото: ЗАКС.Ру