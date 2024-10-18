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Новости 18:23

Роман Голованов покинул пост главы комитета по контролю за имуществом

фото ЗакС политика Роман Голованов покинул пост главы комитета по контролю за имуществом

Роман Голованов освобожден от должности председателя комитета по контролю за имуществом Петербурга по собственному желанию, сообщила 18 октября пресс-служба Смольного.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым, Голованов занимал эту должность с ноября 2023 года.

Напомним, что Голованов начал свою карьеру в комитете по инвестициям в 2008 году. В 2018 году он был назначен директором департамента инфраструктуры АО "ВЭБ Инфраструктура". В январе 2019 года, вскоре после прихода Беглова в Смольный, он вернулся в комитет и возглавил его. В октябре 2022 года Голованов ушел с поста председателя комитета по инвестициям, а затем около года работал советником губернатора, прежде чем был назначен на должность в ККИ.

фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Голованов Роман Алексеевич




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