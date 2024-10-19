Беглов поручил отремонтировать шахматный клуб в Таврическом саду

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести капитальный ремонт шахматно-шашечного клуба и спортивного павильона в Таврическом саду с учётом уже выполненных работ по благоустройству, сообщила 19 октября пресс-служба Смольного.

С просьбой о ремонте к Беглову обратился житель Центрального района на приеме граждан, который губернатор провел в приемной Президента РФ в СЗФО.

Таврический сад обновили: отремонтированы дорожки, ограды, стадион, реконструированы детские площадки. Однако здания клуба (1972 года) и павильона (1956 года) не ремонтировались, оборудование устарело.

Беглов подчеркнул, что создание доступной спортивной инфраструктуры — приоритет для города. Администрации поручено быстро завершить работы и оснастить здания современным оборудованием.

Напомним, вчера, 18 октября Беглов поручил благоустроить инженерный детский сад в Красногвардейском районе.

фото: ЗАКС.Ру