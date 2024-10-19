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Новости 15:28

Беглов поделился планами на строительство дорог в Адмиралтейском районе

фото ЗакС политика Беглов поделился планами на строительство дорог в Адмиралтейском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Адмиралтейского района провел совещание по проектированию новой улично-дорожной сети в южной части района, сообщает 19 октября пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, что развитие общественного транспорта и строительство новых дорог — один из ключевых приоритетов для города на ближайшие годы. По его словам, новые дороги к югу от Варшавского вокзала улучшат транспортную доступность для жителей Адмиралтейского и Московского районов.

Запланировано строительство Альбуминной улицы от улицы Красуцкого до Митрофаньевского шоссе, а также соединение двух участков Малой Митрофаньевской улицы, с созданием полноценного перекрёстка с Парфеновской улицей.

Западную часть Малой Митрофаньевской расширят до четырёх полос, а также разрабатывается проект продолжения Парфеновской улицы до Ташкентской улицы в Московском районе.

В дальнейшем планируется создание нового участка Киевской улицы к юго-западу от Балтийского вокзала, продолжение Новоизмайловского проспекта до Малой Митрофаньевской и реконструкция набережных Обводного канала.

Ранее сообщалось, что Беглов поручил провести капитальный ремонт шахматно-шашечного клуба и спортивного павильона в Таврическом саду.

фото: ЗАКС.Ру


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