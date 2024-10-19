В Госдуме предложили придумать аналогию Хэллоуину

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил "импортозаместить" Хэллоуин, о чём он сообщил РИА "Новости" 19 октября.

Чернышов выразил мнение, что оптимальным решением стал бы ребрендинг праздника с сохранением большей части атрибутики, но с изменением его духа. Он привел в пример сеть McDonald's, которая после ухода из России вернулась под новым названием.

Чернышов также заявил, что Хэллоуин можно заменить на "Ночь таинственных историй". Он пояснил, что в нынешнем виде праздник транслирует иностранные смыслы, тогда как нужно популяризировать российские традиции среди детей и молодёжи. В качестве примеров он предложил использовать произведения русских писателей, такие как "Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

Напомним, что недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил не выдавать вид на жительство в упрощенном порядке иностранным гражданам, которые работают врачами и учителями.

фото: ЗАКС.Ру