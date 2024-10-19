ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:11

В Госдуме предложили придумать аналогию Хэллоуину

фото ЗакС политика В Госдуме предложили придумать аналогию Хэллоуину

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил "импортозаместить" Хэллоуин, о чём он сообщил РИА "Новости" 19 октября.

Чернышов выразил мнение, что оптимальным решением стал бы ребрендинг праздника с сохранением большей части атрибутики, но с изменением его духа. Он привел в пример сеть McDonald's, которая после ухода из России вернулась под новым названием.

Чернышов также заявил, что Хэллоуин можно заменить на "Ночь таинственных историй". Он пояснил, что в нынешнем виде праздник транслирует иностранные смыслы, тогда как нужно популяризировать российские традиции среди детей и молодёжи. В качестве примеров он предложил использовать произведения русских писателей, такие как "Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

Напомним, что недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил не выдавать вид на жительство в упрощенном порядке иностранным гражданам, которые работают врачами и учителями.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама